Porte-ouverte du musée, Musée archéologique d’Izernore, Izernore

Porte-ouverte du musée 19 et 20 septembre Musée archéologique d’Izernore Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez le musée archéologique d’Izernore à votre rythme, avec ou sans livret-jeux, et plongez dans l’histoire des objets mis au jour sur le site et ses alentours depuis la fin du XVIIIe siècle.

À travers une scénographie originale et ludique, ces vestiges de l’époque gallo-romaine reprennent vie et racontent le quotidien des habitants de l’ancienne ville d’Isarnodurum.

Une visite pour petits et grands, mêlant plaisirs des découvertes, observations et énigmes à résoudre.

Musée archéologique d’Izernore 7 Place de l’Eglise, 01580 Izernore, France Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474492042 https://www.archeologie-izernore.com Le musée se distingue par son parcours de visite s’organisant autour de deux grandes thématiques. Tout en remontant le temps à travers la présentation de la ville antique d’Izernore et de ses différentes facettes, le visiteur est également invité à s’intéresser aux méthodes et techniques de l’archéologie ainsi qu’à ses acteurs. Une mise en situation des collections dans des reconstitutions d’ambiances liées à la vie de l’objet archéologique, plonge dans l’univers de la discipline. Du chantier de fouilles au laboratoire d’études, la scénographie s’efforce de coller au plus près de la démarche scientifique adoptée en archéologie afin que le public en saisisse les différentes étapes.

Découvrez le musée archéologique d’Izernore à votre rythme, avec ou sans livret-jeux, et plongez dans l’histoire des objets mis au jour sur le site et ses alentours depuis la fin du XVIIIe siècle.

©Musée archéologique d’Izernore