Porte-ouverte et enquêtes au musée Musée archéologique d’Izernore Izernore

Izernore

Porte-ouverte et enquêtes au musée

Musée archéologique d’Izernore 7 place de l’Eglise Izernore Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Parcourez librement le musée, avec ou sans livret-jeux, à la découverte des objets gallo-romains issus des fouilles locales

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Musée archéologique d’Izernore 7 place de l’Eglise Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 49 20 42 contact@archeologie-izernore.com

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English :

Explore the museum freely, with or without a games booklet, to discover Gallo-Roman artefacts from local excavations

L’événement Porte-ouverte et enquêtes au musée Izernore a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme du Haut-Bugey