Espace Savoir-faire, Musée Archéologique d’Izernore, Izernore

Informations pratiques

Espace Savoir-faire 19 et 20 septembre Musée Archéologique d’Izernore Ain

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Espace Savoir-faire

✍️ L’écriture antique n’aura plus de secret pour vous ! ✍️

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir notre espace « Savoir-faire », consacré à l’écriture dans l’Antiquité.

Comment écrivait-on il y a près de 2 000 ans ? Que racontent les graffitis antiques retrouvés par les archéologues ? À quoi ressemblaient les tablettes de cire, ancêtres de nos cahiers ?

⏳ Tout au long du week-end, découvrez l’écriture antique et des sources historiques. Une belle occasion de comprendre comment quelques mots gravés, gravés ou tracés il y a des siècles permettent encore aujourd’hui d’écrire l’Histoire.

Une animation pour les petits curieux… comme pour les grands passionnés ! Avec la participation d’Histhoiria et des Archives départementales.

Samedi 19 septembre (14h-18) & dimanche 20 septembre (10h30-12h et 14h-18).

Face au musée

️ Gratuit

Musée Archéologique d’Izernore 7 place de l’église 01580 Izernore Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

L’écriture antique n’aura plus de secret pour vous ! JEP Izernore

Musée Archéologique d’Izernore