Espace Savoir-faire, Musée Archéologique d’Izernore, Izernore
samedi 19 septembre 2026 · Musée Archéologique d'Izernore · Izernore
Informations pratiques
Espace Savoir-faire 19 et 20 septembre Musée Archéologique d’Izernore Ain
Entrée gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Espace Savoir-faire
✍️ L’écriture antique n’aura plus de secret pour vous ! ✍️
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir notre espace « Savoir-faire », consacré à l’écriture dans l’Antiquité.
Comment écrivait-on il y a près de 2 000 ans ? Que racontent les graffitis antiques retrouvés par les archéologues ? À quoi ressemblaient les tablettes de cire, ancêtres de nos cahiers ?
⏳ Tout au long du week-end, découvrez l’écriture antique et des sources historiques. Une belle occasion de comprendre comment quelques mots gravés, gravés ou tracés il y a des siècles permettent encore aujourd’hui d’écrire l’Histoire.
Une animation pour les petits curieux… comme pour les grands passionnés ! Avec la participation d’Histhoiria et des Archives départementales.
Samedi 19 septembre (14h-18) & dimanche 20 septembre (10h30-12h et 14h-18).
Face au musée
️ Gratuit
Musée Archéologique d’Izernore 7 place de l’église 01580 Izernore Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
L’écriture antique n’aura plus de secret pour vous ! JEP Izernore
Musée Archéologique d’Izernore
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