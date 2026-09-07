Spectacle conté : Le Puits des Vies Oubliées, Salle de réunion – Musée archéologique d’Izernore, Izernore

Informations pratiques

Spectacle conté : Le Puits des Vies Oubliées Vendredi 18 septembre, 19h30 Salle de réunion – Musée archéologique d’Izernore Ain

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

Spectacle conté : Le Puits des Vies Oubliées

par Sandrine Stablo

Et si les pierres du site antique se mettaient à raconter leurs histoires…

✨ À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, laissez-vous emporter par « Le Puits des vies oubliées », un spectacle conté imaginé et interprété par Sandrine Stablo .

À la tombée de la nuit, les mystérieux puits gallo-romains d’Izernore reprennent vie. Entre légendes, récits de fouilles et fragments d’histoire, partez pour un voyage poétique au cœur de l’ancienne cité d’Isarnodurum.

Une soirée hors du temps pour petits et grands… Oserez-vous tendre l’oreille aux secrets du passé ?

Vendredi 18 septembre à 19h30

Salle de réunion, place de l’église, 01580 Izernore

️ Gratuit

Salle de réunion – Musée archéologique d’Izernore 7 place de l’église 01580 Izernore Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

par Sandrine Stablo spectacle concert

Musée Archéologique d’Izernore