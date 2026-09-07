Spectacle conté : Le Puits des Vies Oubliées, Salle de réunion – Musée archéologique d’Izernore, Izernore
vendredi 18 septembre 2026 · Salle de réunion - Musée archéologique d'Izernore · Izernore
Informations pratiques
Spectacle conté : Le Puits des Vies Oubliées Vendredi 18 septembre, 19h30 Salle de réunion – Musée archéologique d’Izernore Ain
Entrée gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00
Spectacle conté : Le Puits des Vies Oubliées
par Sandrine Stablo
Et si les pierres du site antique se mettaient à raconter leurs histoires…
✨ À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, laissez-vous emporter par « Le Puits des vies oubliées », un spectacle conté imaginé et interprété par Sandrine Stablo .
À la tombée de la nuit, les mystérieux puits gallo-romains d’Izernore reprennent vie. Entre légendes, récits de fouilles et fragments d’histoire, partez pour un voyage poétique au cœur de l’ancienne cité d’Isarnodurum.
Une soirée hors du temps pour petits et grands… Oserez-vous tendre l’oreille aux secrets du passé ?
Vendredi 18 septembre à 19h30
Salle de réunion, place de l’église, 01580 Izernore
️ Gratuit
Salle de réunion – Musée archéologique d’Izernore 7 place de l’église 01580 Izernore Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
par Sandrine Stablo spectacle concert
Musée Archéologique d’Izernore
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