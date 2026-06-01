Espaces secrets du Second Empire – Revivez les séjours sous Napoléon III, Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur, Fontainebleau

Espaces secrets du Second Empire – Revivez les séjours sous Napoléon III Dimanche 7 juin, 15h30 Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur Seine-et-Marne

Les réservations pour les visites du matin sont possibles sur site le jour J à partir de 9h30 pour les visites du matin, et à partir de 13h pour les visites de l’après-midi (sauf le vendredi 5 juin, où les réservations commenceront uniquement à 13h).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Les places pour les visites guidées sont distribuées gratuitement au kiosque situé dans la cour d’Honneur du Château.

Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art