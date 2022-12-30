Espion des services secrets – Stage de science pour les 6-8 ans, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Espion des services secrets – Stage de science pour les 6-8 ans 30 décembre 2022 – 25 avril 2025 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Tarif : 95 euros (par enfant) – Tarif abonnés : 85 euros (par enfant)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2022-12-30T10:00:00+01:00 – 2022-12-30T17:30:00+01:00

Fin : 2025-04-25T10:00:00+02:00 – 2025-04-25T17:30:00+02:00

Bienvenue aux services secrets français ! Au programme : prélèvement d’empreintes, crochetage de cadenas, traductions de codes, détecteurs, jeux de camouflage et analyses d’images !

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.cite-sciences.fr/activites.html?tx_site_offerbooking%5Boffer%5D=196&tx_site_offerbooking%5Bshow%5D=9231817&cHash=52a08c44d9be089725a393a0fd8f783b&_ga=2.29234362.723064793.1670950119-1530579619.1670950119 »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Vous serez confrontés à toute une série d’épreuves pour faire partie de l’élite des espions. Passer le détecteur de mensonge sera un jeu d’enfant pour vous ! stage espions