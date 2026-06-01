« Est ce que c’était mieux avant ? », Cour Mably, Bordeaux

« Est ce que c’était mieux avant ? » Jeudi 4 juin, 18h30 Cour Mably Gironde

Gratuit – Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T18:30:00+02:00 – 2026-06-04T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T18:30:00+02:00 – 2026-06-04T22:00:00+02:00

On ouvre le QG des fiertés.

30 ans de Pride à Bordeaux – victoires, défis, et ce qui nous lie.

Inauguration des expos – salle Capitulaire

Table ronde : « Est-ce que c’était mieux avant ? »

Pas pour trancher. Pour s’écouter.

Les ancien·nes, les plus jeunes, les déçu·es, les ardent·es.

Parce que comparer nos douleurs ne sert à rien – les partager, si.

Cour Mably 3 rue Mably 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Inauguration du QG des Fiertés / Table ronde