« Est ce que c’était mieux avant ? », Cour Mably, Bordeaux
« Est ce que c’était mieux avant ? », Cour Mably, Bordeaux jeudi 4 juin 2026.
« Est ce que c’était mieux avant ? » Jeudi 4 juin, 18h30 Cour Mably Gironde
Gratuit – Sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T18:30:00+02:00 – 2026-06-04T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-04T18:30:00+02:00 – 2026-06-04T22:00:00+02:00
On ouvre le QG des fiertés.
30 ans de Pride à Bordeaux – victoires, défis, et ce qui nous lie.
Inauguration des expos – salle Capitulaire
Table ronde : « Est-ce que c’était mieux avant ? »
Pas pour trancher. Pour s’écouter.
Les ancien·nes, les plus jeunes, les déçu·es, les ardent·es.
Parce que comparer nos douleurs ne sert à rien – les partager, si.
Cour Mably 3 rue Mably 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Inauguration du QG des Fiertés / Table ronde
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