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« Est ce que c’était mieux avant ? », Cour Mably, Bordeaux

« Est ce que c’était mieux avant ? », Cour Mably, Bordeaux jeudi 4 juin 2026.

Lieu : Cour Mably

Adresse : 3 rue Mably 33000 Bordeaux

Ville : 33000 Bordeaux

Département : Gironde

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Tarif : Gratuit - Sans inscription

« Est ce que c’était mieux avant ? » Jeudi 4 juin, 18h30 Cour Mably Gironde

Gratuit – Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T18:30:00+02:00 – 2026-06-04T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-04T18:30:00+02:00 – 2026-06-04T22:00:00+02:00

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Table ronde : « Est-ce que c’était mieux avant ? »
Pas pour trancher. Pour s’écouter.
Les ancien·nes, les plus jeunes, les déçu·es, les ardent·es.
Parce que comparer nos douleurs ne sert à rien – les partager, si.

Cour Mably 3 rue Mably 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Inauguration du QG des Fiertés / Table ronde

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