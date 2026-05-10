Esther Ferrer / Je vais vous raconter ma vie Transfo – Emmaüs Solidarité Paris

Performance

Avec « Je vais vous raconter ma vie », l’artiste Esther Ferrer invite des personnes à faire le récit de leur vie en public et dans la langue de leur choix. Peu à peu, les récits s’accumulent, les histoires se confondent.

Cette performance d’une quarantaine de minutes est proposée pour Nuit Blanche 2026 à 22h, en accès libre.

Elle s’inscrit dans le cadre de son exposition personnelle « Et le temps passe » au centre culturel Transfo – Emmaüs Solidarité, avec le commissariat d’Annalisa Rimmaudo, attachée de conservation aux collections d’art contemporain du Centre Pompidou à Paris.

Pour Nuit Blanche, l’exposition est accessible jusqu’à 02h du matin.

Commissariat : Annalisa Rimmaudo

Esther Ferrer invite des personnes à faire le récit de leur vie en public

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

samedi

de 19h00 à 02h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T02:00:00+02:00

Transfo – Emmaüs Solidarité 36 rue Jacques Louvel Tessier 75010 Paris

https://transfo.emmaus-solidarite.org/



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