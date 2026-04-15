Estime de soi & confiance en soi Kawaa Lucernaire Paris

INSCRIPTION OBLIGATOIRE :

https://www.helloasso.com/associations/wise-community/paiements/paiement-atelier-wise-community

Arrêter de se diminuer, apprendre à se soutenir

La confiance n’est pas un trait de personnalité : c’est une compétence qui se construit.

Dans cet atelier Wise, on fait la différence entre estime de soi (valeur intérieure) et confiance en soi (capacité à agir), puis on travaille sur ce qui t’empêche d’avancer : peur du jugement, perfectionnisme, comparaison, hyper-contrôle, autocritique…

On va travailler ensemble :

repérer tes mécanismes de dévalorisation,

identifier tes forces et tes ressources réelles (pas celles “qu’il faut avoir”),

reconstruire un discours intérieur plus juste,

poser un engagement concret pour te prouver par l’action que tu peux y aller.

Tu repars avec : des outils pratiques + un plan en micro-étapes pour renforcer ta confiance dans la vraie vie.

⏳ 3h | 6–20 | partages optionnels, confidentialité, safe space

POUR QUI ? : Pour toute personne bienveillante portant de l’intérêt à la connaissance de soi, au développement personnel, à la volonté de retrouver du sens, du lien et du partage.

LIEU : Kawaa Lucernaire (53 rue Notre Dame Des Champs, 75006 Paris)

️ DATE : 16/05/2026 (14h30-17h30)

TARIF : 5 euros + Consommation obligatoire (Note importante : Cet atelier étant organisé dans un cadre associatif avec des places limitées, les inscriptions sont ni remboursables ni échangeables.

DROIT A L’IMAGE : En participant à cet évènement, vous acceptez d’être filmé(e) uniquement dans le cadre des enregistrements de groupe réalisés par la Wise (aucun enregistrement individuel ne sera effectué).

QUI SOMMES NOUS ?

« Et si au lieu d’écouter toutes ces personnes qui nous expliquent combien tout va mal, nous nous rassemblerions pour ériger un monde meilleur ? »

Au sein d’une société divisée et fragilisée, il est temps de replacer l’humain au centre du système et des interactions. Beaucoup de personnes aspirent à redonner du sens à leur existence et leur cheminement, à s’accomplir, à atteindre leurs rêves, et non ceux de la société ou de leur entourage. Pour cela, il est important de revenir à l’essentiel : savoir « qui je suis » pour savoir « où je vais » en respectant mes valeurs et mes aspirations.

La Wise Community est une communauté solidaire, multigénérationnelle, qui rassemble les personnes de bien en quête de sens et de lien social. Notre vocation : agir ensemble, avec le cœur, pour un monde meilleur. Grâce à notre écosystème de partenaires intervenant auprès de différents publics, nous offrons l’opportunité, de :

Se réaliser grâce à nos ateliers de développement personnel et professionnel.

Agir au quotidien en participant aux actions de terrain proposées par nos associations partenaires.

Progresser collectivement en partageant ses compétences, connaissances, expériences et idées.

Pour en savoir + ou nous rejoindre :

Arrêter de se diminuer, apprendre à se soutenir

Le samedi 16 mai 2026

de 14h30 à 17h30

payant

https://www.helloasso.com/associations/wise-community/paiements/paiement-atelier-wise-community

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-16T17:30:00+02:00

fin : 2026-05-16T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-16T14:30:00+02:00_2026-05-16T17:30:00+02:00

Kawaa Lucernaire 53 rue Notre Dame Des Champs 75006 Paris



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