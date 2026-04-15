Estime de soi & confiance en soi Kawaa Lucernaire Paris
Estime de soi & confiance en soi Kawaa Lucernaire Paris samedi 16 mai 2026.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE :
https://www.helloasso.com/associations/wise-community/paiements/paiement-atelier-wise-community
Arrêter de se diminuer, apprendre à se soutenir
La confiance n’est pas un trait de personnalité : c’est une compétence qui se construit.
Dans cet atelier Wise, on fait la différence entre estime de soi (valeur intérieure) et confiance en soi (capacité à agir), puis on travaille sur ce qui t’empêche d’avancer : peur du jugement, perfectionnisme, comparaison, hyper-contrôle, autocritique…
On va travailler ensemble :
- repérer tes mécanismes de dévalorisation,
- identifier tes forces et tes ressources réelles (pas celles “qu’il faut avoir”),
- reconstruire un discours intérieur plus juste,
- poser un engagement concret pour te prouver par l’action que tu peux y aller.
Tu repars avec : des outils pratiques + un plan en micro-étapes pour renforcer ta confiance dans la vraie vie.
⏳ 3h | 6–20 | partages optionnels, confidentialité, safe space
POUR QUI ? : Pour toute personne bienveillante portant de l’intérêt à la connaissance de soi, au développement personnel, à la volonté de retrouver du sens, du lien et du partage.
LIEU : Kawaa Lucernaire (53 rue Notre Dame Des Champs, 75006 Paris)
️ DATE : 16/05/2026 (14h30-17h30)
TARIF : 5 euros + Consommation obligatoire (Note importante : Cet atelier étant organisé dans un cadre associatif avec des places limitées, les inscriptions sont ni remboursables ni échangeables.
DROIT A L’IMAGE : En participant à cet évènement, vous acceptez d’être filmé(e) uniquement dans le cadre des enregistrements de groupe réalisés par la Wise (aucun enregistrement individuel ne sera effectué).
QUI SOMMES NOUS ?
« Et si au lieu d’écouter toutes ces personnes qui nous expliquent combien tout va mal, nous nous rassemblerions pour ériger un monde meilleur ? »
Au sein d’une société divisée et fragilisée, il est temps de replacer l’humain au centre du système et des interactions. Beaucoup de personnes aspirent à redonner du sens à leur existence et leur cheminement, à s’accomplir, à atteindre leurs rêves, et non ceux de la société ou de leur entourage. Pour cela, il est important de revenir à l’essentiel : savoir « qui je suis » pour savoir « où je vais » en respectant mes valeurs et mes aspirations.
La Wise Community est une communauté solidaire, multigénérationnelle, qui rassemble les personnes de bien en quête de sens et de lien social. Notre vocation : agir ensemble, avec le cœur, pour un monde meilleur. Grâce à notre écosystème de partenaires intervenant auprès de différents publics, nous offrons l’opportunité, de :
- Se réaliser grâce à nos ateliers de développement personnel et professionnel.
- Agir au quotidien en participant aux actions de terrain proposées par nos associations partenaires.
- Progresser collectivement en partageant ses compétences, connaissances, expériences et idées.
Pour en savoir + ou nous rejoindre :
- Site : www.wise-community.com
- Instagram : [https://www.instagram.com/wise__community/ ](https://www.instagram.com/wise__community/)
Arrêter de se diminuer, apprendre à se soutenir
Le samedi 16 mai 2026
de 14h30 à 17h30
payant
https://www.helloasso.com/associations/wise-community/paiements/paiement-atelier-wise-community
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-16T17:30:00+02:00
fin : 2026-05-16T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-16T14:30:00+02:00_2026-05-16T17:30:00+02:00
Kawaa Lucernaire 53 rue Notre Dame Des Champs 75006 Paris
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