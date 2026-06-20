Estival 2026 Cinéma Plein Air Lilo et Stitch Espace Arboré Nancy
Estival 2026 Cinéma Plein Air Lilo et Stitch Espace Arboré Nancy jeudi 27 août 2026.
Nancy
Estival 2026 Cinéma Plein Air Lilo et Stitch
Espace Arboré 5001F Avenue du Rhin Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-08-27 21:15:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
L’Été dans la Métropole du Grand Nancy est effervescent !
Cet été, la Métropole du Grand Nancy se transforme en véritable terrain de découvertes ! Concerts en plein air, spectacles, expositions, visites, animations familiales, rendez-vous festifs et activités de loisirs rythmeront la saison aux quatre coins du territoire. Que vous soyez amateur de culture, de patrimoine, de nature ou simplement à la recherche de sorties conviviales, l’Estival 2026 vous réserve de nombreuses surprises pour profiter pleinement des beaux jours.
Projection du film Lilo et Stitch de Dean Fleisher Camp.
En cas d’intempéries salle des fêtes.Tout public
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Espace Arboré 5001F Avenue du Rhin Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
Summer in the Greater Nancy Metropolitan Area is buzzing!
This summer, the Greater Nancy Metropolitan Area is turning into a true playground of discovery! Open-air concerts, shows, exhibitions, tours, family-friendly events, festive gatherings, and recreational activities will set the pace for the season throughout the region. Whether you’re a fan of culture, heritage, nature, or simply looking for fun outings, Estival 2026 has plenty of surprises in store to help you make the most of the sunny days.
Screening of the film “Lilo & Stitch” by Dean Fleisher Camp.
In case of inclement weather: community hall.
L’événement Estival 2026 Cinéma Plein Air Lilo et Stitch Nancy a été mis à jour le 2026-06-20 par DESTINATION NANCY
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