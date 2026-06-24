Estival 2026 Escalade en Salle Gymnase Provencal Nancy

Nancy

Estival 2026 Escalade en Salle

Gymnase Provencal 69 Quai René II Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-09-12 13:00:00

Date(s) :

2026-09-05 2026-09-12

L’Été dans la Métropole du Grand Nancy est effervescent !

Découvrir la pratique de l’escalade pour petits et grands (à partir de 4 ans) avant une inscription à une séance de cours.

Encadrement assuré par les initiateurs du club alpin.Tout public

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Gymnase Provencal 69 Quai René II Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

Summer in the Greater Nancy Metropolitan Area is buzzing!

Discover rock climbing for all ages (ages 4 and up) before signing up for a class.

Instruction provided by instructors from the mountaineering club.

L’événement Estival 2026 Escalade en Salle Nancy a été mis à jour le 2026-06-24 par DESTINATION NANCY