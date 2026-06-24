Estival 2026 Escalade en Salle Gymnase Provencal Nancy
Estival 2026 Escalade en Salle Gymnase Provencal Nancy samedi 5 septembre 2026.
Nancy
Estival 2026 Escalade en Salle
Gymnase Provencal 69 Quai René II Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-12 13:00:00
Date(s) :
2026-09-05 2026-09-12
L’Été dans la Métropole du Grand Nancy est effervescent !
Découvrir la pratique de l’escalade pour petits et grands (à partir de 4 ans) avant une inscription à une séance de cours.
Encadrement assuré par les initiateurs du club alpin.Tout public
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Gymnase Provencal 69 Quai René II Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
Summer in the Greater Nancy Metropolitan Area is buzzing!
Discover rock climbing for all ages (ages 4 and up) before signing up for a class.
Instruction provided by instructors from the mountaineering club.
L’événement Estival 2026 Escalade en Salle Nancy a été mis à jour le 2026-06-24 par DESTINATION NANCY
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