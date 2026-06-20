Estival 2026 Festival Embranchement Parc de la Pépinière Nancy

Nancy

Estival 2026 Festival Embranchement

Parc de la Pépinière Boulevard du 26éme RI Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-09-05

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-05

L’Été dans la Métropole du Grand Nancy est effervescent !

Le festival qui mêle art, poésie, sciences et technique est de retour pour sa quatrième édition. Pendant 4 jours, le parc de la Pépinière à Nancy devient un carrefour vert ouvert à tous, proposant une programmation riche et variée expositions photographiques, installation sonore, mise en lumière du hêtre pourpre et projection en plein air.Tout public

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Parc de la Pépinière Boulevard du 26éme RI Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

Summer in the Greater Nancy Metropolitan Area is buzzing!

The festival, which blends art, poetry, science, and technology, is back for its fourth edition. For four days, the Parc de la Pépinière in Nancy will become a green hub open to everyone, offering a rich and varied program: photography exhibitions, sound installations, a spotlight on the “Purple Theater,” and outdoor screenings.

L’événement Estival 2026 Festival Embranchement Nancy a été mis à jour le 2026-06-20 par DESTINATION NANCY