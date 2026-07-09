Estival 2026 Salon du Livre Ancien Sous la Porte Porte de la Craffe Nancy

Informations pratiques

Nancy

Estival 2026 Salon du Livre Ancien Sous la Porte

Porte de la Craffe Grande Rue Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-11

Organisé par l’Association des commerçants de la vieille ville de Nancy et la librairie Alphabets, le Salon du Livre Ancien sous la Porte se déroule sous la porte de la Craffe chaque année en même temps que le Livre sur la place. Il permet de découvrir un autre visage des livres, et d’admirer le travail des graveurs, des typographes, des relieurs et des illustrateurs c’est une véritable parenthèse hors du temps, qui ravira tout autant les collectionneurs que les passionnés de lecture.Tout public

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Porte de la Craffe Grande Rue Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 00

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English :

Organized by the Association of Merchants of Nancy’s Old Town and the Alphabets bookstore, the Salon du Livre Ancien sous la Porte takes place under the Porte de la Craffe every year at the same time as the Livre sur la Place. It offers a chance to discover a different side of books and to admire the work of engravers, typographers, bookbinders, and illustrators: it’s a true escape from the hustle and bustle of everyday life, sure to delight collectors and book lovers alike.

L’événement Estival 2026 Salon du Livre Ancien Sous la Porte Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY