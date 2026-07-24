Et si Beethoven n’avait pas connu le piano … ? Théâtre Municipal Sens
vendredi 9 avril 2027 · Théâtre Municipal · Sens
Informations pratiques
Sens
Et si Beethoven n’avait pas connu le piano … ?
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-09 20:30:00
fin : 2027-04-09
Date(s) :
2027-04-09
À partir de 6 ans
Un peu d’uchronie ! Obsidienne refait l’Histoire… Et si le piano n’avait pas été inventé ? Et si on devait interpréter Beethoven, Schubert ou d’autres, sur nos instruments du Moyen Âge ? Au fond, le Lied se forge sur le chant des Minnesänger, cet art du trouvère qui lie intimement paroles et mélodies. Et puis il y a Erik Satie un musicien du Moyen Âge perdu dans son temps dira Claude Debussy… Avec des si (bémols ou bécarres) on peut refaire le Monde. Obsidienne se faufile entre XIIIème et XIXème siècle avec sa poésie, ses explications et sa joyeuseté communicative !
Distribution complète Ensemble Obsidienne
Direction Emmanuel Bonnardot
Conception Emmanuel et Camille Bonnardot
Compagnie Obsidienne
Durée 1H15 .
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00
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English : Et si Beethoven n’avait pas connu le piano … ?
L’événement Et si Beethoven n’avait pas connu le piano … ? Sens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Sens et Sénonais
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