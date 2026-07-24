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Et si Beethoven n’avait pas connu le piano … ? Théâtre Municipal Sens

vendredi 9 avril 2027 · Théâtre Municipal · Sens

Informations pratiques

Début
vendredi 9 avril 2027
Fin
vendredi 9 avril 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre Municipal
Adresse
21 Boulevard des Garibaldi
Ville
89100 Sens
Département
Yonne
Tarif
Tarif réduit Tarif réduit

Sens

Et si Beethoven n’avait pas connu le piano … ?

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-09 20:30:00
fin : 2027-04-09

Date(s) :
2027-04-09

À partir de 6 ans

Un peu d’uchronie ! Obsidienne refait l’Histoire… Et si le piano n’avait pas été inventé ? Et si on devait interpréter Beethoven, Schubert ou d’autres, sur nos instruments du Moyen Âge ? Au fond, le Lied se forge sur le chant des Minnesänger, cet art du trouvère qui lie intimement paroles et mélodies. Et puis il y a Erik Satie un musicien du Moyen Âge perdu dans son temps dira Claude Debussy… Avec des si (bémols ou bécarres) on peut refaire le Monde. Obsidienne se faufile entre XIIIème et XIXème siècle avec sa poésie, ses explications et sa joyeuseté communicative !

Distribution complète Ensemble Obsidienne
Direction Emmanuel Bonnardot
Conception Emmanuel et Camille Bonnardot
Compagnie Obsidienne

Durée 1H15   .

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00 

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English : Et si Beethoven n’avait pas connu le piano … ?

L’événement Et si Beethoven n’avait pas connu le piano … ? Sens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Sens et Sénonais

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