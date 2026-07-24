Et si Beethoven n’avait pas connu le piano … ? Théâtre Municipal Sens

Informations pratiques

Sens

Et si Beethoven n’avait pas connu le piano … ?

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-09 20:30:00

fin : 2027-04-09

Date(s) :

2027-04-09

À partir de 6 ans

Un peu d’uchronie ! Obsidienne refait l’Histoire… Et si le piano n’avait pas été inventé ? Et si on devait interpréter Beethoven, Schubert ou d’autres, sur nos instruments du Moyen Âge ? Au fond, le Lied se forge sur le chant des Minnesänger, cet art du trouvère qui lie intimement paroles et mélodies. Et puis il y a Erik Satie un musicien du Moyen Âge perdu dans son temps dira Claude Debussy… Avec des si (bémols ou bécarres) on peut refaire le Monde. Obsidienne se faufile entre XIIIème et XIXème siècle avec sa poésie, ses explications et sa joyeuseté communicative !

Distribution complète Ensemble Obsidienne

Direction Emmanuel Bonnardot

Conception Emmanuel et Camille Bonnardot

Compagnie Obsidienne

Durée 1H15 .

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

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English : Et si Beethoven n’avait pas connu le piano … ?

L’événement Et si Beethoven n’avait pas connu le piano … ? Sens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Sens et Sénonais