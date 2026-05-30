Et si le métro racontait nos villes ? Lafayette Anticipations Paris

Conçue comme une traversée sonore des métropoles contemporaines, la série explore ce que les réseaux de métro révèlent de nos villes, de leur architecture à leurs usages, en passant par les politiques publiques, les économies urbaines et les imaginaires collectifs.

De Paris à Mexico, de Washington à Naples, de Séoul à São Paulo, chaque épisode propose un arrêt dans une ville différente, faisant du métro un observatoire privilégié de nos manières d’habiter, de circuler et de vivre ensemble.

Cette soirée est l’occasion de découvrir le podcast, avant d’ouvrir la discussion autour des enjeux qu’il soulève : que disent les infrastructures de transport de nos choix de société ? Quelle place y occupe le commun, et comment s’y redéfinissent les notions de mobilité et d’espace public ?

Cette rencontre intitulée « Et si le métro racontait la société ? », co-organisée avec le Fonds de dotation Quartus pour l’Architecture et animée par Camille Juza – réalisatrice et autrice radio spécialisée dans les questions d’architecture et d’urbanisme – réunit Dominique Perrault, architecte et urbaniste de renommée internationale, Antoine Picon, historien de l’architecture et des techniques, et Anne Jarrigeon, anthropologue travaillant sur les pratiques et imaginaires de la mobilité, croisant ainsi les regards de l’architecture, de l’histoire et de l’anthropologie.

Produit par Binge Audio, Station to Station est réalisé en partenariat avec la Harvard Graduate School of Design, la Société des grands projets et le Fonds de dotation Quartus pour l’Architecture.

À l’occasion du lancement de Station to Station, Lafayette Anticipations accueille une soirée dédiée à ce podcast en dix épisodes imaginé par Pierre-Emmanuel Becherand.

Le lundi 15 juin 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-15T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-15T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-15T19:00:00+02:00_2026-06-15T20:30:00+02:00

Lafayette Anticipations 9, rue du Plâtre 75004 Paris

https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/et-si-le-metro-racontait-nos-villes



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