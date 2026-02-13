Et si les chaises des musées devenaient des agrès de cirque ?, Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles, Saint-Jean-du-Gard

Et si les chaises des musées devenaient des agrès de cirque ? Mercredi 18 mars, 17h30 Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T17:30:00+01:00 – 2026-03-18T18:30:00+01:00

Fin : 2026-03-18T17:30:00+01:00 – 2026-03-18T18:30:00+01:00

Venez découvrir le projet Prendre Place (Création Cirque en Musée – Production déléguée Le Plongeoir, Pôle national Cirque Le Mans, en collaboration avec les musées du Mans) : une exploration acrobatique où le mobilier et les espaces du musée deviennent un terrain de jeu poétique. Ces trois acrobates détournent les chaises – objets du quotidien muséal destinés à observer, patienter, surveiller – pour rendre visible ce qui échappe habituellement au regard. Curiosité assurée !

Invitée par la Verrerie d’Alès, Pôle national Cirque Occitanie, cette compagnie pose ses valises du 26 janvier au 6 février puis du 9 au 20 mars au sein du collège Jean Moulin d’Alès et dans les musées de l’agglomération d’Alès (Musée-bibliothèque PAB, Musée du Colombier et Maison Rouge-Musée des vallées cévenoles) dans le cadre du dispositif « Artistes au collège » du Conseil Départemental du Gard.

Entrée gratuite sur réservation : www.laverreriedales.fr

Plus d’informations au 04 66 86 45 02

Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles 5 rue de l’Industrie, 30270 Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard 30270 Gard Occitanie [{« link »: « http://www.laverreriedales.fr »}]

Sortie de résidence de la compagnie Casa Otra.