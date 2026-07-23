Informations pratiques

Mirebeau

Et si on cuisinait au domaine de Villemont ?

Mirebeau Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 10:00:00

fin : 2026-10-20

Date(s) :

2026-10-20

Commencez par une visite guidée du domaine et du chai par les propriétaires puis passez à la pratique avec la réalisation d’une recette sous la direction de la cheffe Céline GUIGNARD, profitez d’une présentation puis terminez par la dégustation d’une sélection de vins du domaine.

Commencez par une visite guidée du domaine et du chai par les propriétaires puis passez à la pratique avec la réalisation d’une recette sous la direction de la cheffe Céline GUIGNARD, profitez d’une présentation puis terminez par la dégustation d’une sélection de vins du domaine. .

Mirebeau 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr

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English : Et si on cuisinait au domaine de Villemont ?

Start with a guided tour of the estate and the winery led by the owners, then get hands-on with a cooking demonstration led by Chef Céline GUIGNARD, enjoy a presentation, and finish with a tasting of a selection of the estate’s wines.

L’événement Et si on cuisinait au domaine de Villemont ? Mirebeau a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme du Haut-Poitou