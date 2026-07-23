Et si on cuisinait au domaine de Villemont ? Mirebeau
mardi 20 octobre 2026 · Mirebeau
Informations pratiques
Mirebeau
Et si on cuisinait au domaine de Villemont ?
Mirebeau Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 10:00:00
fin : 2026-10-20
Date(s) :
2026-10-20
Commencez par une visite guidée du domaine et du chai par les propriétaires puis passez à la pratique avec la réalisation d’une recette sous la direction de la cheffe Céline GUIGNARD, profitez d’une présentation puis terminez par la dégustation d’une sélection de vins du domaine.
Commencez par une visite guidée du domaine et du chai par les propriétaires puis passez à la pratique avec la réalisation d’une recette sous la direction de la cheffe Céline GUIGNARD, profitez d’une présentation puis terminez par la dégustation d’une sélection de vins du domaine. .
Mirebeau 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr
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English : Et si on cuisinait au domaine de Villemont ?
Start with a guided tour of the estate and the winery led by the owners, then get hands-on with a cooking demonstration led by Chef Céline GUIGNARD, enjoy a presentation, and finish with a tasting of a selection of the estate’s wines.
L’événement Et si on cuisinait au domaine de Villemont ? Mirebeau a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme du Haut-Poitou
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