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AGENDA · Mirebeau

Les visites d’Anthony Le circuit des fontaines Mirebeau

dimanche 13 septembre 2026 · Mirebeau

Les visites d’Anthony Le circuit des fontaines Mirebeau

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
21 Place de la République
Ville
86110 Mirebeau
Département
Vienne
Tarif
Gratuit

Mirebeau

Les visites d’Anthony Le circuit des fontaines

21 Place de la République Mirebeau Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 14:30:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Randonnée pédestre de 9 kilomètres environ guidée par Anthony Bernard pour découvrir un patrimoine bien particulier, celui de l’histoire et des secrets de 6 fontaines mirebalaises. Prévoir de bonnes chaussures
Randonnée pédestre de 9 kilomètres environ guidée par Anthony Bernard pour découvrir un patrimoine bien particulier, celui de l’histoire et des secrets de 6 fontaines mirebalaises. Prévoir de bonnes chaussures   .

21 Place de la République Mirebeau 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15  contact@tourisme-hautpoitou.fr

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English : Les visites d’Anthony Le circuit des fontaines

A guided hike of about 9 kilometers led by Anthony Bernard to explore a very special part of our heritage: the history and secrets of six fountains in Mirebalais. Be sure to wear sturdy shoes.

L’événement Les visites d’Anthony Le circuit des fontaines Mirebeau a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Haut-Poitou

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