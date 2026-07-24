Informations pratiques

Mirebeau

Les visites d’Anthony Le circuit des fontaines

21 Place de la République Mirebeau Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 14:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Randonnée pédestre de 9 kilomètres environ guidée par Anthony Bernard pour découvrir un patrimoine bien particulier, celui de l’histoire et des secrets de 6 fontaines mirebalaises. Prévoir de bonnes chaussures

Randonnée pédestre de 9 kilomètres environ guidée par Anthony Bernard pour découvrir un patrimoine bien particulier, celui de l’histoire et des secrets de 6 fontaines mirebalaises. Prévoir de bonnes chaussures .

21 Place de la République Mirebeau 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr

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English : Les visites d’Anthony Le circuit des fontaines

A guided hike of about 9 kilometers led by Anthony Bernard to explore a very special part of our heritage: the history and secrets of six fountains in Mirebalais. Be sure to wear sturdy shoes.

L’événement Les visites d’Anthony Le circuit des fontaines Mirebeau a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Haut-Poitou