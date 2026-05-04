Et si votre différence était votre plus grande force ? Kawaa Daumesnil Paris
Et si votre différence était votre plus grande force ? Kawaa Daumesnil Paris mardi 16 juin 2026.
Pendant des années, j’ai fait tout ce que je pouvais pour qu’on ne remarque pas mon accent.
J’adoucissais mes “r”, je choisissais mes mots, je me taisais parfois plutôt que de prendre le risque d’être jugée.
Parce que derrière l’accent, il y avait quelque chose de plus profond : la conviction que je n’étais pas assez.
Pas assez légitime. Pas assez “comme il faut”. Pas assez moi.
Et cette sensation-là, elle ne concerne pas que les étrangers.
Elle concerne toutes celles et ceux qui, un jour, ont eu l’impression de devoir se faire plus petits pour être acceptés.
Celles et ceux qui ont caché une partie d’eux-mêmes pour rentrer dans les cases.
Celles et ceux qui se demandent encore : est-ce que je suis assez ?
Le 16 juin, je vous propose de venir vivre ma toute première conférence signature : Accent vers le haut
Une conférence intime et vivante, où je raconte mon chemin, de la honte à la liberté d’être soi.
Un chemin fait de silences, de détours, de doutes, de prises de parole et de rires. Beaucoup de rires.
Parce qu’à un moment, j’ai compris quelque chose d’essentiel :
ce que je cherchais à cacher était peut-être exactement ce qui pouvait me libérer.
Et si votre différence n’était pas un problème à corriger, mais une force à assumer ?
Au programme :
✨ Une conférence expérientielle, entre récit personnel et prises de conscience
✨ Des moments de rire (oui, vraiment) pour lâcher prise
✨ Une invitation à oser prendre sa place, à sa manière
✨ Et peut-être un déclic :)
Que vous soyez en questionnement, en transition, ou simplement curieux / curieuse, vous êtes les bienvenu(e)s.
Cette conférence est une invitation à faire un pas vers vous-même.
Parce que votre différence, quelle qu’elle soit, n’est pas un problème à résoudre.
C’est votre altitude
Hâte de vous y retrouver !
Valentina
————————————–
Format : conférence + échanges + séance de dédicace du livre “Accent vers le haut” pour les personnes intéressées
Organisatrice : Valentina Stan – exploratrice des possibles et grande rêveuse. A travers ses projets, elle a à coeur d’ouvrir le champs des possibles et encourager chacun·e à passer à l’action pour s’épanouir pleinement. Tout en étant soi-même.
⏰ Horaires : de 19h à 21h30
Tarif : évènement ouvert à toutes et à tous – une consommation obligatoire par personne pour soutenir le lieu
INFOS À LIRE ATTENTIVEMENT :
Ton inscription est un engagement, merci de nous prévenir 24h à l’avance en cas d’annulation. Le nombre de participants étant limité, si tu réserves une place et que tu ne viens pas, tu prends la place d’une personne qui souhaite participer à l’événement.
Les participant·es sont susceptibles d’être photographié·es ou filmé·es pendant l’événement. Si tu ne souhaites pas apparaître sur les photos/vidéos, préviens nous en début de soirée
Valentina Stan, autrice et exploratrice des possibles, vous invite à une soirée intime et expérientielle autour de son livre Accent vers le haut. Elle raconte son chemin de la honte à la liberté d’être soi. Une invitation à assumer sa différence, quelle qu’elle soit, comme une force.
Le mardi 16 juin 2026
de 19h00 à 21h30
gratuit sous condition
Entrée libre, avec une consommation obligatoire pour soutenir le lieu.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-16T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-17T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-16T19:00:00+02:00_2026-06-16T21:30:00+02:00
Kawaa Daumesnil 24, avenue Daumesnil 75012 Paris
https://evenement-paris.kawaa.co/home/3558/rencontre/16240 hello@valentinastan.com
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