Peyrat-la-Nonière

Etang de Chaux Animation famille

Peyrat-la-Nonière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 15:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Animations familles -Observation du soleil et casque à réalité virtuelle par FOL23 Musique aux étoiles

Apéro concert Zig’Goto suivi d’une soirée astronomie avec le club Les Pléiades . Pensez à votre petite laine ! .

Peyrat-la-Nonière 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 35 78 36 contact@etangdechaux.fr

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English : Etang de Chaux Animation famille

L’événement Etang de Chaux Animation famille Peyrat-la-Nonière a été mis à jour le 2026-05-05 par Creuse Tourisme