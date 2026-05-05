Peyrat-la-Nonière

Etang de Chaux Ch@ussez vos baskets !

Peyrat-la-Nonière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 16:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Ch@ussez vos baskets et partez à la découverte des différentes activités de l’Entente Athlétique Aubussonnaise athlé santé, course à pied, canicross au coeur des épreuves d’athlétisme !

En soirée Woody Wood Swing Gum 5 musiciens pour un répertoire jazz New Orléans & Swing. Restauration pizza, fondu frites, planches, grillades …. .

Peyrat-la-Nonière 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 35 78 36 contact@etangdechaux.fr

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English : Etang de Chaux Ch@ussez vos baskets !

L’événement Etang de Chaux Ch@ussez vos baskets ! Peyrat-la-Nonière a été mis à jour le 2026-05-05 par Creuse Tourisme