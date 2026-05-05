Etang de Chaux Ch@ussez vos baskets ! Peyrat-la-Nonière
Etang de Chaux Ch@ussez vos baskets ! Peyrat-la-Nonière samedi 22 août 2026.
Peyrat-la-Nonière
Etang de Chaux Ch@ussez vos baskets !
Peyrat-la-Nonière Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 16:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Ch@ussez vos baskets et partez à la découverte des différentes activités de l’Entente Athlétique Aubussonnaise athlé santé, course à pied, canicross au coeur des épreuves d’athlétisme !
En soirée Woody Wood Swing Gum 5 musiciens pour un répertoire jazz New Orléans & Swing. Restauration pizza, fondu frites, planches, grillades …. .
Peyrat-la-Nonière 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 35 78 36 contact@etangdechaux.fr
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English : Etang de Chaux Ch@ussez vos baskets !
L’événement Etang de Chaux Ch@ussez vos baskets ! Peyrat-la-Nonière a été mis à jour le 2026-05-05 par Creuse Tourisme