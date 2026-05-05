Etang de Chaux Course et randonnée nature Peyrat-la-Nonière
Etang de Chaux Course et randonnée nature Peyrat-la-Nonière vendredi 14 août 2026.
Peyrat-la-Nonière
Etang de Chaux Course et randonnée nature
Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
9km de plaisir à travers bois, chemins et champs sur les traces des légendes Pierre femme et L’Empoisonneuse .
Etang de Chaux Peyrat-la-Nonière 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 35 78 36 contact@etangdechaux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Etang de Chaux Course et randonnée nature
L’événement Etang de Chaux Course et randonnée nature Peyrat-la-Nonière a été mis à jour le 2026-05-05 par Marche et Combraille en Aquitaine