Peyrat-la-Nonière

Etang de Chaux Soirée cocktails avant la fermeture du site

Peyrat-la-Nonière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Soirée cocktails, ambiance plage avec Continuum aux platines, restauration pizzas, fondu frites, planches, grillades .

Peyrat-la-Nonière 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 35 78 36 contact@etangdechaux.fr

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English : Etang de Chaux Soirée cocktails avant la fermeture du site

L’événement Etang de Chaux Soirée cocktails avant la fermeture du site Peyrat-la-Nonière a été mis à jour le 2026-05-06 par Creuse Tourisme