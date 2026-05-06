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Etang de Chaux Soirée cocktails avant la fermeture du site Peyrat-la-Nonière

Etang de Chaux Soirée cocktails avant la fermeture du site Peyrat-la-Nonière

Etang de Chaux Soirée cocktails avant la fermeture du site Peyrat-la-Nonière samedi 29 août 2026.

Ville : 23130 Peyrat-la-Nonière

Département : Creuse

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Tarif :

Peyrat-la-Nonière

Etang de Chaux Soirée cocktails avant la fermeture du site

Peyrat-la-Nonière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Soirée cocktails, ambiance plage avec Continuum aux platines, restauration pizzas, fondu frites, planches, grillades   .

Peyrat-la-Nonière 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 35 78 36  contact@etangdechaux.fr

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English : Etang de Chaux Soirée cocktails avant la fermeture du site

L’événement Etang de Chaux Soirée cocktails avant la fermeture du site Peyrat-la-Nonière a été mis à jour le 2026-05-06 par Creuse Tourisme

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