Étape de création / À la renverse Comédie CDN de Reims Reims

Informations pratiques

Reims

Étape de création / À la renverse

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 19:00:00

fin : 2026-10-21 20:00:00

Date(s) :

2026-10-21

Tout public

Étape de création / À la renverse

D’après le chapitre L’amour, l’enfant dans En cas d’amour d’Anne Dufourmantelle

Conception, écriture, mise en scène Noëmie Ksicova

Créé à la Comédie · Production · Artistes associé·es · Jeune troupe de Reims à Colmar

Plongez au cœur du processus de création Noëmie Ksicova vous ouvre les portes des répétitions de sa prochaine création !

À la mort d’un de ses patients, Anne, psychanalyste, rencontre la juge qui, il y a trente ans, avait eu à juger cet homme. Avec les pouvoirs de la fiction, ce spectacle est une plongée dans l’insondable chez les êtres.

Tombé dans l’eau d’un lac, Raphaël, cinq ans, est sauvé par Vincent, un ami de ses parents. Serrant l’enfant dans ses bras, l’homme est traversé par une émotion indescriptible. Au loin, la jeune fille au pair de Raphaël croit voir des gestes criminels. Il y a un procès, qui aboutit à un non-lieu. Vingt-cinq ans plus tard, alors que Vincent est installé à Madrid, Raphaël refait surface dans sa vie. Inspiré d’un texte d’Anne Dufourmantelle, À la renverse suit le cheminement de deux femmes lancées dans une enquête qui les met face à leurs certitudes et leurs questionnements devant l’innommable. Noëmie Ksicova fait de la scène un lieu où se mêlent passé, présent et réminiscences, et qui nous confronte aux vertiges pour mieux envisager la complexité humaine.

Parole de l’autrice et metteuse en scène

À la renverse, c’est imaginer la traversée d’une intimité singulière, terreau de questions vertigineuses qui heurtent nos cryptes intérieures. Je travaille à créer un écrin de délicatesse pour questionner cette histoire au théâtre ensemble, ici. Noëmie Ksicova

Date Mercredi 21 octobre 19h

Lieu Atelier de la Comédie, 13 rue du Moulin Brûlé, Reims

Public Tout public dès 15 ans

Durée 1h .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Étape de création / À la renverse

L’événement Étape de création / À la renverse Reims a été mis à jour le 2026-07-06 par ADT de la Marne