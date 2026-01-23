Étape de création / Sonar Comédie CDN de Reims Reims

Informations pratiques

Reims

Étape de création / Sonar

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-14 19:00:00

fin : 2027-05-14 20:00:00

Date(s) :

2027-05-14

Tout public

Étape de création / Sonar

Une création d’Animal Architecte

Conception, écriture et mise en scène Camille Dagen

Collaboration artistique, scénographie Emma Depoid

Plongez au cœur du processus de création les artistes vous ouvrent les portes des répétitions !

Les équipes artistiques et techniques travaillent tout au long de l’année sur les différentes scènes de la Comédie.

Ces répétitions sont ponctuées d’étapes de création des temps de partage du travail en cours et d’échanges entre l’équipe en résidence et le public.

SONAR, le titre du spectacle est en quelque sorte son programme.

Ausculter le présent et y découvrir le passé qui l’imprègne, l’habite, et qui le dessine en écho, indissociablement ça explose et ça reviendra ; ça a explosé et ça nous revient.

Chercher le sous-terrain, et le faire apparaître en images bleues, floues, puis tangibles, en volumes qui se métamorphosent et s’incarnent au plateau. Non pas pénétrer, percer, creuser mais sonder, tâter, faire exister, par écho. Des coups de sonde à la surface des peaux, dont on cherchera aussi la douceur — encore une fois, il ne s’agit pas d’un geste de pénétration, mais d’une exploration, un geste qui peut aussi être magique, décisif, révélateur, caressant — sans en ignorer la violence le sonar est d’abord une technique militaire et capitaliste. Ses premières utilisations supposaient détonations, chocs explosifs, tonnes de dynamite. Quelque chose demeure aujourd’hui de ce choc et de cet effroi, ancrés dans l’outil médical lui-même, dans le pouvoir brutal de révélation qu’il confère à la main qui le tient.

Cette fable échographique est aussi et d’abord un sort théâtral et plastique qui nous permettra de faire coexister, de tresser ensemble au plateau différentes époques co-écrire différents mondes sur scène, différents combats entre des visions du mondes et les enchâsser dans nos corps réels, dans notre situation la plus présente.

L’écriture, nourrie du plateau et du dispositif, fonctionnera elle-même par coups de sonde successifs. Par aller-retours, par écho et sonar. Pour essayer de déployer ce qui nous noue le ventre. Que découvrirons-nous dans cette enquête par l’écho ? À quels échos nous renverra-t-elle ?

Date: Vendredi 14 mai 19h

Lieu Atelier de la Comédie, 13 rue du Moulin Brûlé, Reims

Public Tout public

Durée 1h .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Étape de création / Sonar

L’événement Étape de création / Sonar Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne