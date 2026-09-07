Etat sauvage, Théâtre Le Grenier, Bougival
samedi 3 octobre 2026 · Théâtre Le Grenier · Bougival
Informations pratiques
Etat sauvage Samedi 3 octobre, 15h00 Théâtre Le Grenier Yvelines
Plein tarif 13 €
Tarif réduit 9 €
Tarif jeune 7 €
Festipass : 8 spectacles 56 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:15:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:15:00+02:00
De Stéphane Jaubertie
Durée : 1h10
Par la Compagnie : Théâtre de la Brunante (Oissel-76)
Mise en scène : Clémence Delhomelle
Genre : duo tragi-comique
Deux hommes dans un parc. Une rencontre banale à la tombée de la nuit. Peu à peu l’espace devient plus sauvage lorsque l’un pousse l’autre dans ses retranchements. Un duel à la fois tragique et comique qui pointe nos forces et nos faiblesses. Un duo effréné, haletant et inquiétant.
Théâtre Le Grenier 7, rue du Général Leclerc – 78380 Bougival Bougival 78380 Yvelines Île-de-France 01 39 69 03 03 https://www.theatre-bougival.fr https://www.facebook.com/theatrelegrenierbougival;https://www.instagram.com/theatrelegrenier/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.net/billet/FR/representation-BOUGIVAL-34132-0.wb?REFID=0I8MAAAAAAAAAAAAOwA »}] Situé au 7, rue du Général Leclerc à Bougival, le Théâtre Le Grenier est un lieu dédié au spectacle vivant par excellence. La programmation regroupe du théâtre mais aussi de la magie, des courts-métrages, des concerts… Au plaisir de vous accueillir !
Un duo tragi-comique de Stéphane Jaubertie proposé par la compagnie Théâtre de la Brunante (Oissel-76).
À voir aussi à Bougival (Yvelines)
- Exposition dédiée à la machine de Marly, Machine de Marly, Bougival 19 septembre 2026
- Visite de la machine de Marly, Machine de Marly, Bougival 19 septembre 2026
- Visite de la maison Bethe Morisot, Maison Berthe Morisot, Bougival 19 septembre 2026
- Maison Berthe-Morisot – Exposition temporaire « Exposition Promenades impressionnistes, sur les pas de Monet, Morisot, Hoschedé… », Maison Berthe Morisot, Bougival 19 septembre 2026
- Itinéraires Culturels du Conseil de l’Europe, Fondation Bouzemont, Bougival 19 septembre 2026