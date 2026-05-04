étienne jaumet + Vega Voga Le Hasard Ludique Paris

Étienne Jaumet est un musicien français singulier, né en 1970, dont la trajectoire incarne une quête permanente entre abstraction hypnotique, groove instinctif et exploration sonore. Formé au saxophone au Conservatoire et diplômé en ingénierie du son, il se fait d’abord connaître sur la scène indépendante, naviguant entre pop, rock et électro, avant de s’affirmer comme une figure incontournable de l’avant-garde électronique française.

Artiste de live captivant, il module en temps réel, passant du sax aux synthés tout en sculptant des grooves subtils, créant une transe à la fois cérébrale et sensuelle. Sa musique, nourrie d’EBM, d’images cinématographiques et d’une liberté formelle affirmée, installe une signature unique dans l’électronique contemporaine, un espace où l’organique et le numérique s’entrelacent sans hiérarchie.

+ Vega Voga (première partie)

« Vega Voga est le projet solo de Narumi Herisson, artiste multidisciplinaire japonaise, marquant ainsi une nouvelle étape passionnante dans son parcours créatif. De manière intuitive, la musique de Vega Voga mêle la poésie de la pop à des mélodies envoûtantes et inclassables. Ses compositions explorent des thèmes tels que la mythologie japonaise, les rêves et les voyages à travers l’espace et le temps. Utilisant la musique comme une porte d’entrée vers le monde invisible et plongeant dans des royaumes ésotériques à travers le son et l’émotion

Concert d’ Étienne Jaumet au Hasard Ludique.

Le mercredi 06 mai 2026

de 20h00 à 23h00

payant

prévente : 18€*

sur place : 22€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-06T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-07T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-06T20:00:00+02:00_2026-05-06T23:00:00+02:00

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Le Hasard Ludique c’est l’histoire de trois habitants du 18ème arrondissement Flavie, Céline et Vincent, qui ont un coup de cœur pour l’ancienne gare Saint-Ouen. Fantasmant chaque jour un peu plus en passant devant cette vieille dame inoccupée, ils voient en elle un formidable potentiel pour le quartier. Un beau jour ils découvrent par un heureux hasard que la Ville de Paris recherche un candidat pour sa réhabilitation.



Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.

Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m)

Bus -> : Leclaire (Paris) (145m)

Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m)

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