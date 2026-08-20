Etran de L’Aïr, La CLEF, Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

Etran de L’Aïr Mardi 10 novembre, 20h30 La CLEF Yvelines

20

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-10T20:30:00+01:00 – 2026-11-10T22:30:00+01:00

Fin : 2026-11-10T20:30:00+01:00 – 2026-11-10T22:30:00+01:00

groupe de rock touareg

Ce collectif familial originaire d’Agadez, au Niger, vient défendre sur scène un répertoire ancré dans le désert saharien, mêlant guitares électriques, chants en tamasheq et rythmes hypnotiques. Les billets sont d’ores et déjà disponibles : réservez votre place dès maintenant pour ne pas manquer ce rendez-vous musical.

rock saharien. Ce collectif de frères et cousins originaires d’Agadez mêle chants traditionnels en tamasheq, guitares électriques et rythmes aux influences multiples — du blues malien au soukous congolais — pour restituer toute l’énergie musicale de leur ville natale. Dans les Yvelines, La Clef offre un écrin idéal pour cette musique à la fois envoûtante et festive.

Le groupe présente son dernier projet studio, « 100% Sahara Guitar » (2024), aux sonorités ensoleillées et portées par une intensité collective rare. À travers leurs textes, les membres d’Etran de L’Aïr véhiculent des messages de paix et de cohésion sociale, tout en rappelant que cette musique est avant tout faite pour danser.

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France

Etran de L’Aïr