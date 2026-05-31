Etran de L’Aïr (Niger) + 1ère partie, La CLEF, Saint-Germain-en-Laye

Etran de L’Aïr (Niger) + 1ère partie Mardi 10 novembre, 20h30 La CLEF Yvelines

14 à 18€ (préventes) / Gratuit avec la carte concerts

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-10T20:30:00+01:00 – 2026-11-10T23:30:00+01:00

Fin : 2026-11-10T20:30:00+01:00 – 2026-11-10T23:30:00+01:00

Etran de L’Aïr (« les étoiles de l’Aïr », en référence au massif montagneux situé dans le nord du Niger, leur terre natale) est un collectif constitué de frères et de cousins. Fondé au milieu des années 90, le groupe animait à ses débuts les mariages et fêtes d’Agadez, leur ville d’origine, avec un orchestre rudimentaire : une seule guitare acoustique, des calebasses frappées avec des sandales en guise de percussions… Au fil des années, celui-ci s’est adapté, en amplifiant la guitare acoustique avec un microphone transducteur, en acquérant des guitares électriques et autres éléments de batterie.

Dans la lignée des légendaires Tinariwen, formés dans les années 1980 au Mali, Etran de L’Aïr mêle chants traditionnels en tamasheq, guitares électriques et rythmes hypnotiques. Mais leur musique brise les conventions et se distingue du style typique des Touaregs. Intégrant une myriade d’influences, du blues du Nord Mali au soukous congolais sans oublier les formations de bar haoussa, le groupe capture le son panafricain d’Agadez et incarne à la fois toute l’énergie et la richesse musicale de cette métropole au cœur du désert.

Après avoir conquis un public international avec leurs albums No.1 et Agadez, ils reviennent avec 100% Sahara Guitar, un projet aux sonorités ensoleillées, porté par des mélodies vibrantes et une intensité collective. À travers leurs textes, les membres d’Etran de L’Aïr portent des messages de paix et de cohésion sociale, dénonçant par exemple les mariages forcés et défendant les droits des femmes. Ils nous rappellent que la musique peut transmettre un message tout en restant profondément ancrée dans la célébration et l’exubérance des fêtes familiales. Car avant tout cette musique est faite pour danser.

Linktr.ee

https://youtu.be/nkCwGCDaaZ4

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « production@laclef.asso.fr »}] [{« link »: « https://linktr.ee/etrandelair?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGn5O72vD5k6DmVT_ULBQfFvYqFXEcTERSqAe4ynCjmnnL7pbIu9KhtV4bnXpU_aem_rqNCgfXAHr01JTg780SCAw »}, {« data »: {« author »: « KEXP », « cache_age »: 86400, « description »: « http://KEXP.ORGu00a0presents Etran de L’Au00efr performing live in the KEXP studio. Recorded April 7, 2025.nnSongs:nIghre Massina 00:33 nImouwizla 06:59 nAmidinine 15:27 nAgrim Agadez 23:09 n nMoussa u201cAbindiu201d Ibra – Guitar, VocalsnAbdourahamane u201cAllamineu201d Ibrahim – Rhythm Guitar, Vocals, BassnAbdoulaye u201cIllau201d Ibrahim – Bass, Vocals, GuitarnAlghabid Ghabdouan – DrumsnnHost: Jyoti PatelnAudio Engineer: Julian MartlewnGuest Audio Engineer: Christopher KirkleynMastering Engineer: Matt Ogazn nCameras: Jim Beckmann, Carlos Cruz, Scott Holpainen & Luke KnechtnEditor: Luke Knechtnnhttps://etrandelair.bandcamp.comnhttp://kexp.orgnnJoin this channel to get access to perks:nhttps://www.youtube.com/channel/UC3I2GFN_F8WudD_2jUZbojA/join », « type »: « video », « title »: « Etran de L’Aiu0308r – Full Performance (Live on KEXP) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/nkCwGCDaaZ4/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=nkCwGCDaaZ4 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC3I2GFN_F8WudD_2jUZbojA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Solos de guitares hypnotiques et mélodies gorgées de soleil : retrouvez le fleuron des groupes de guitare d’Agadez à St-Germain. Leur musique est un hymne à la fête électrique,au desert blues, etc. La CLEF La CLEF 78

© Larry Hirshowitz