Être au monde, interroger le vivant – Transformation, Ecomusée Du Véron, Savigny-en-Véron

Être au monde, interroger le vivant – Transformation Samedi 23 mai, 17h00 Ecomusée Du Véron Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Le projet « Être au monde, interroger le vivant – Transformation » intègre un travail pluridisciplinaire des matières scientifiques, artistiques et littéraires. La visite du Musée du Véron constitue le point de départ d’un projet de réalisation de costumes d’animaux mis en scène par les élèves. Des séquences d’écriture de discours font partie intégrante du projet ; elles sont menées en lien à un travail de recherche sur la symbolique des animaux, leur place dans les sociétés à travers le monde, leurs interactions avec les humains et leur rôle dans les écosystèmes.

La mise en vie des costumes et des discours aura lieu sous la forme d’une performance théâtralisée, filmée et diffusée lors de la Nuit des Musées.

Ecomusée Du Véron 78 Rte de Candes, 37420 Savigny-en-Véron, France Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247580905 https://www.ecomusee-veron.fr/ Les collections archéologiques sont riches et bien documentées, ce qui permet d’alimenter l’histoire du territoire, principalement à l’époque Romaine.

La classe, l’œuvre !

© Musées CC CVL