PAYSAGE ET SURRÉALISME

80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

15H Spectacle L’Air de l’eau

En compagnie de Vincent Espéron, Rémi Dury et Cyril Berthet, trois compositeurs membres du collectif de la MANB (Manufacture des Arts Numériques de Bourges)

17H30 Conférence Le paradoxe du paysage chez Max Ernst

En compagnie de Dominique Marchès

15H Spectacle L’Air de l’eau

En compagnie de Vincent Espéron, Rémi Dury et Cyril Berthet, trois compositeurs membres du collectif de la MANB (Manufacture des Arts Numériques de Bourges)

17H30 Conférence Le paradoxe du paysage chez Max Ernst

En compagnie de Dominique Marchès, spécialiste de l’œuvre de Max Ernst

Dans le cadre du cinquantième anniversaire de la disparition de l’artiste Max Ernst, laissez-vous envoûter par un concert hydrophonique en plein cœur des prairies bocagères. Après cette immersion dans un univers musical surréaliste, assistez à une conférence sur Max Ernst et la place du paysage dans son œuvre. 5 .

80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 musees@cc-cvl.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

15H L?Air de l?eau show

With Vincent Espéron, Rémi Dury and Cyril Berthet, three composers from the MANB (Manufacture des Arts Numériques de Bourges) collective

5:30 pm Lecture Le paradoxe du paysage chez Max Ernst

With Dominique Marchès

L’événement PAYSAGE ET SURRÉALISME Savigny-en-Véron a été mis à jour le 2026-03-04 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme