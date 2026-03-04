NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES Savigny-en-Véron

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire

Début : Samedi 2026-05-23

fin : 2026-05-23

2026-05-23

Pour la Nuit Européenne des Musées, profitez d’une soirée pour prendre le temps de découvrir les collections autrement lors d’une visite méditative.

À cette occasion, découvrez, en parallèle, le projet Transformation, mené avec les élèves de cinquième du collège Jean Zay de Chinon dans le cadre de l’opération La classe, l’œuvre !

Possibilité d’apporter son pique-nique pour profiter du lieu dès 19h

GRATUIT

Sur inscription au 02 47 58 09 05 .

80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 musees@cc-cvl.fr

English :

For the European Night of Museums, take advantage of an evening to discover the collections in a different way during a meditative visit.

