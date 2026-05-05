Nuit Européenne des Musées, Musée du Véron, Savigny-en-Véron

Nuit Européenne des Musées Samedi 23 mai, 19h00 Musée du Véron Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Profitez d’une soirée pour découvrir les collections autrement. Parcourez les salles du musée, baladez-vous en pleine nature où le temps semble suspendu.

Au programme de cette soirée, plusieurs courtes visites vous sont proposées :

Le temps d’un regard : Lors d’une méditation guidée, accordez-vous une pause et contemplez une œuvre d’art en pleine conscience.

Le temps d’une danse : Mettez-vous dans les pas d’une œuvre et plongez dans son histoire en mouvement.

Le temps d’une infusion : Laissez infuser les feuilles de théier quelques minutes et écoutez le grand voyage du thé et de sa vaisselle, de la Chine au Japon, en passant par l’Inde, puis en Europe.

Le temps d’une respiration : Connectez-vous à la nature face aux œuvres de l’artiste Edi Dubien : odeurs d’humus et de fougère, ruissèlement de l’eau et sons du dehors. Inspirez, expirez !

Le temps d’un murmure : Installez-vous, fermez les yeux et laissez-vous portez par les sons des œuvres et des objets lors d’un voyage sonore.

À cette occasion, découvrez, en parallèle, le projet Transformation, mené avec les élèves de cinquième du collège Jean Zay de Chinon dans le cadre de l’opération La classe, l’œuvre !

N’hésitez pas à apporter votre pique-nique pour profiter du lieu dès 19h !

GRATUIT

Sur inscription au 02 47 58 09 05 – Dans la limite des places disponibles

Musée du Véron 80 Route de Candes, 37420 Savigny-en-Véron, France Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33247580905 https://www.facebook.com/musee.du.veron [{« type »: « phone », « value »: « 02 »}, {« type »: « phone », « value »: « 47 »}, {« type »: « phone », « value »: « 58 »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 »}] Le parcours de visite “Faire monde” : une invitation à découvrir la diversité humaine et à interroger les relations que les femmes et les hommes entretiennent avec leur environnement. Une exposition immersive et sensible ponctuée d’œuvres d’art.

Un parcours inédit à expérimenter en famille. Parking

Pour la Nuit Européenne des Musées, profitez d’une soirée pour prendre le temps de découvrir les collections du musée autrement lors d’une visite méditative.

Nuit Européenne des Musées – Musée du Véron – Visite méditative © Les Musées Chinon Vienne et Loire