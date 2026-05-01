Savigny-en-Véron

Nuit Européenne des Musées au Musée du Véron

80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Pour la Nuit Européenne des Musées, profitez d’une soirée pour découvrir les collections autrement. Parcourez les salles du musée, baladez-vous en pleine nature où le temps semble suspendu.

Pour la Nuit Européenne des Musées, profitez d’une soirée pour découvrir les collections autrement. Parcourez les salles du musée, baladez-vous en pleine nature où le temps semble suspendu.

Au programme de cette soirée, plusieurs courtes visites vous sont proposées

– Le temps d’un regard, accordez-vous une pause et contemplez une œuvre lors d’une méditation guidée.

– Le temps d’une danse, mettez votre corps en mouvement pour plonger dans l’histoire d’une œuvre.

– Le temps d’une infusion, suivez le grand voyage du thé, de la Chine au Japon, de l’Asie jusqu’à l’Europe.

– Le temps d’une respiration, connectez-vous à la nature odeurs d’humus et de fougère, ruissellement de l’eau et sons du dehors. Inspirez, expirez ! .

80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05

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English :

For European Museum Night, take advantage of an evening to discover the collections in a whole new way. Take a stroll through the museum’s halls, where time seems to stand still.

L’événement Nuit Européenne des Musées au Musée du Véron Savigny-en-Véron a été mis à jour le 2026-05-07 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme