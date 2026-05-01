Nuit Européenne des Musées au Musée du Véron Savigny-en-Véron
Nuit Européenne des Musées au Musée du Véron Savigny-en-Véron samedi 23 mai 2026.
Savigny-en-Véron
Nuit Européenne des Musées au Musée du Véron
80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Pour la Nuit Européenne des Musées, profitez d’une soirée pour découvrir les collections autrement. Parcourez les salles du musée, baladez-vous en pleine nature où le temps semble suspendu.
Pour la Nuit Européenne des Musées, profitez d’une soirée pour découvrir les collections autrement. Parcourez les salles du musée, baladez-vous en pleine nature où le temps semble suspendu.
Au programme de cette soirée, plusieurs courtes visites vous sont proposées
– Le temps d’un regard, accordez-vous une pause et contemplez une œuvre lors d’une méditation guidée.
– Le temps d’une danse, mettez votre corps en mouvement pour plonger dans l’histoire d’une œuvre.
– Le temps d’une infusion, suivez le grand voyage du thé, de la Chine au Japon, de l’Asie jusqu’à l’Europe.
– Le temps d’une respiration, connectez-vous à la nature odeurs d’humus et de fougère, ruissellement de l’eau et sons du dehors. Inspirez, expirez ! .
80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05
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English :
For European Museum Night, take advantage of an evening to discover the collections in a whole new way. Take a stroll through the museum’s halls, where time seems to stand still.
L’événement Nuit Européenne des Musées au Musée du Véron Savigny-en-Véron a été mis à jour le 2026-05-07 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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