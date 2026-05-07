EUROPA EXPÉRIENCE / Science as a Pillar of Trust / Ové pictures / DJ YAME / DJ Hofsan Europa Expérience Paris

Vidéo, Musique

Connaissez-vous l’allégorie de la caverne de Platon ? Elle raconte l’histoire de personnes qui ne voient que des ombres et les prennent pour la réalité. Lorsque l’une d’entre elles finit par regarder au-delà, elle découvre que les ombres ne sont que des illusions et que la réalité est bien plus riche et complexe. Mais lorsqu’elle revient pour partager sa découverte, les autres ne la croient pas, ils refusent de voir la vérité. Le court métrage d’animation Science as a Pillar of Trust (La science, pilier de la confiance) par le duo d’artistes slovaques Ové Pictures réinvente cette histoire classique et reflète le monde d’aujourd’hui, où la désinformation, les demi-vérités et les mensonges se propagent à une vitesse incontrôlable. Il souligne qu’il est essentiel, même aujourd’hui, de cultiver l’esprit critique, la vérification des faits et la défense de la vérité. Dans le parcours qui mène de l’illusion à la connaissance, la science apparaît comme un pilier qui fournit les outils nécessaires pour distinguer la réalité de la fiction et explorer la réalité les yeux grands ouverts. En même temps, elle pose un défi : comment ne pas se laisser tromper par les ombres et comment trouver le courage de rechercher et d’accepter la vérité ?

Projection du film d’animation jusqu’à minuit.

DJ YAME (UA) enflamme les pistes de danse du monde entier avec ses morceaux contagieux d’électro-pop, de synth-dance et d’indie disco. Il propose une musique solaire et un message de paix et d’amour. Son travail allie une profondeur atmosphérique, des compositions mélodiques puissantes et une énergie entraînante digne des pistes de danse, donnant naissance à une esthétique indie dance raffinée et cosmique, dotée d’une dimension émotionnelle marquée.

DJ Hofsan (FR) – Portés par une énergie solaire et communicative, nourris d’influences latines et tribales, ses sets sont rythmés, chaleureux et fédérateurs, souvent conclus par des envolées Trance aux mélodies teintées de nostalgie.

DJ set jusqu’à 23h30.

Commissariat de Zuzana Pacáková.

Avec le soutien de l’Institut slovaque de Paris, Europavox.

Œuvre explorant la vérité à travers une animation ludique

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T00:00:00+02:00

Europa Expérience 28 Place de la Madeleine 75008 Paris

Métro -> 8 : Madeleine (Paris) (111m)

Bus -> 4245528494 : Madeleine (Paris) (111m)

Vélib -> Godot de Mauroy – Madeleine (107.32m)

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