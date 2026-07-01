EVA RAMI – VA AIMER !, La Ferme de Bel Ebat, Guyancourt

Informations pratiques

EVA RAMI – VA AIMER ! Vendredi 27 novembre, 20h30 La Ferme de Bel Ebat Yvelines

17€ / 11,5€ / 8,5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-27T20:30:00+01:00 – 2026-11-27T21:30:00+01:00

Fin : 2026-11-27T20:30:00+01:00 – 2026-11-27T21:30:00+01:00

Personne n’aime voir un oiseau enfermé, mais est-il si simple d’ouvrir sa cage ?

À travers cette question, Eva Rami s’intéresse aux relations complexes de domination, de non-consentement et d’enfermement qui peuvent se mettre en place en amour.

Dans son troisième seule-en-scène, elle incarne une multitude de personnages, notamment un groupe de femmes qui gravitent autour de l’héroïne Elsa. À la manière d’un chœur, et parfois d’un feu d’artifice, ces femmes vont accompagner l’héroïne dans son cheminement vers la libération, en tissant des liens avec leurs propres histoires.

Avec humour et tendresse, mues par une affection parfois étouffante, toutes vont vouloir l’aider à sortir du silence qui la paralyse.

« Formidablement drôle et totalement renversant » France Inter

La Ferme de Bel Ebat 1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 30 48 33 44 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/theatre.deguyancourt;https://www.instagram.com/ferme_de_bel_ebat/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4075 »}] Théâtre de Guyancourt Guichet de la billetterie ouvert, hors vacances scolaires, du mardi au vendredi de 14h à 18h et les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 18h ou 1h avant chaque représentation.

Personne n’aime voir un oiseau enfermé, mais est-il si simple d’ouvrir sa cage ?

Crédit photo Valentin Perrin