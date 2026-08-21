AGENDA · Évaux-les-Bains
Evaux rose château de Budelle Évaux-les-Bains
samedi 26 septembre 2026 · château de Budelle · Évaux-les-Bains
Informations pratiques
Évaux-les-Bains
Evaux rose
château de Budelle avenue Charles-de-Gaulle Évaux-les-Bains Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Sensibilisation au cancer du sein
Repas, Banda, Stand … .
château de Budelle avenue Charles-de-Gaulle Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine evauxrose@gmail.com
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English : Evaux rose
L’événement Evaux rose Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-21 par Creuse Confluence Tourisme
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