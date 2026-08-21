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AGENDA · Évaux-les-Bains

Evaux rose château de Budelle Évaux-les-Bains

samedi 26 septembre 2026 · château de Budelle · Évaux-les-Bains

Evaux rose château de Budelle Évaux-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
château de Budelle
Adresse
avenue Charles-de-Gaulle
Ville
23110 Évaux-les-Bains
Département
Creuse
Tarif

Évaux-les-Bains

Evaux rose

château de Budelle avenue Charles-de-Gaulle Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Sensibilisation au cancer du sein
Repas, Banda, Stand …   .

château de Budelle avenue Charles-de-Gaulle Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine   evauxrose@gmail.com

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English : Evaux rose

L’événement Evaux rose Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-21 par Creuse Confluence Tourisme

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