Éveil musical

Château fort Sedan Ardennes

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants 6-18 ans sur présentation d’un justificatif)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Expérimente et de découvre la musique, autour de la thématique des châteaux forts et des armures.En partenariat avec le Conservatoire de musique d’Ardenne Métropole.Réservation obligatoire auprès du service du Patrimoine, places limitées.

Château fort Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr

English :

In partnership with the Conservatoire de musique d’Ardenne Métropole, discover and experiment with music around the theme of castles and armor.

L’événement Éveil musical Sedan a été mis à jour le 2026-02-02 par Ardennes Tourisme