Évènement – Évasion thermale au musée, Musée Hector-Berlioz, La Côte-Saint-André

Informations pratiques

Évènement – Évasion thermale au musée 24 et 25 octobre Musée Hector-Berlioz Isère

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-24T10:00:00+02:00 – 2026-10-24T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-25T13:30:00+01:00 – 2026-10-25T18:00:00+01:00

En solo, en famille ou entre amis, vivez un programme conçu pour éveiller les sens, se détendre et prendre soin de soi.

Yoga en famille, espace Snoezelen, automassage, massage Amma assis, réflexologie plantaire, rituel thermal… autant d’expériences à découvrir pour s’initier à différentes pratiques bien-être.

Composez votre parcours selon vos envies et profitez de cette parenthèse pour ralentir, vous ressourcer et vivre le musée autrement !

Les découvertes bien-être – Sur réservation

Automassage & Brain Gym

Durée : 30 min / De 7 à 99 ans

Découvrez une routine d’automassage des méridiens associée à des exercices de Brain Gym pour réveiller le corps, stimuler l’énergie et favoriser le bien-être au quotidien.

Yoga en famille

Durée : 30 min / De 3 à 99 ans

Partagez un moment de complicité lors d’une initiation au yoga sur le thème de l’eau et de la musique. Inspirées des éléments de la nature, les postures invitent petits et grands à bouger, respirer et se détendre ensemble.

Espace Snoezelen

Durée : 40 min / De 6 mois à 99 ans

Plongez dans un espace multisensoriel conçu pour favoriser la détente, réduire les tensions et éveiller les sens. Une bulle de bien-être à explorer à son rythme !

Les découvertes bien-être – Sur réservation : 2 activités maximum par personne

Douche énergétique

Durée : 15 min / De 7 à 99 ans

Telle une douche énergétique, une cascade de balayages, pressions, pétrissages, frictions et percussions parcourt le corps de la tête aux pieds. Ce massage debout et habillé invite à relâcher les tensions, retrouver de l’énergie et réinvestir pleinement son corps.

Massage Amma assis

Durée : 30 min / De 12 à 99 ans

Pratiqué sur une personne habillée et installée sur une chaise ergonomique, ce massage procure une profonde détente, soulage les douleurs et tensions liées au stress et postures, et favorise la circulation de l’énergie dans l’ensemble du corps.

Rituel thermal : respiration & bain froid

Durée : 1 h / De 16 à 99 ans

Découvrez les effets de la respiration sur la régulation du corps face au froid avant une courte immersion dans un bain froid. Cette expérience contribue notamment à stimuler la circulation sanguine, renforcer la capacité d’adaptation au stress et procurer une agréable sensation de vitalité.

Réflexologie plantaire (samedi uniquement)

Durée : 30 min / De 10 à 99 ans

Inspirée des principes de la médecine traditionnelle chinoise, cette technique de massage des pieds par acupression douce favorise la relaxation et contribue à apaiser le système nerveux.

Réflexologie auriculaire (dimanche uniquement)

Durée : 30 min / De 12 à 99 ans

Initiez-vous à cette pratique qui consiste à stimuler différents points de l’oreille externe à l’aide d’un laser de faible intensité afin de favoriser la détente et d’agir sur les douleurs ou encore le stress.

Les expériences en continu – Sans réservation – Tout public

Paysage sonore (Samedi 10h30-12h & 14h-18h / Dimanche 10h20-12h20 & 14h-18h)

Installez-vous confortablement dans l’auditorium et laissez-vous porter par une expérience sonore mêlant relaxation, détente et redynamisation grâce aux sons et à la musique.

Expérience ASMR

(Re)découvrez le musée grâce à une visite immersive en ASMR, une technique de relaxation basée sur des stimuli sonores, notamment les chuchotements.

Munissez-vous de votre smartphone et de vos écouteurs, scannez le QR code, installez-vous confortablement dans un transat, fermez les yeux et laissez-vous guider par cette expérience sensorielle.

Le parcours du tempo intérieur

Au fil de votre visite de l’exposition temporaire « Hector prend les eaux ! Entre thermalisme et divertissements », relevez à votre rythme quelques défis bien-être à réaliser librement, pour prolonger cette parenthèse de détente.

Avec Laurence Armand-Guilain, musicothérapeute ; Chrystèle Aubert, praticienne en réflexologie (dimanche) ; Bulle sensorielle ; Eva Charroud, praticienne en réflexologie (samedi) ; Isabelle Gombert, kinésiologue et praticienne TRM ; Aurélie Maljournal, naturopathe et réflexologue Massage Amma Assis ; Jennifer Mayet, Coach Respiration & thérapie par le froid/sophrologue ; Maude-Yoga & Constance Sinapi, masseuse bien-être.

Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 20 24 88 https://musees.isere.fr/musee/musee-hector-berlioz [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 20 24 88 »}]

Le temps d’un week-end, accordez-vous une pause relaxante au musée en découvrant des pratiques dédiées au bien-être. Relaxation Détente

Bulle sensorielle