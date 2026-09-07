Évènement – Faites vos jeux !, Musée Hector-Berlioz, La Côte-Saint-André

Informations pratiques

Évènement – Faites vos jeux ! 21 et 22 novembre Musée Hector-Berlioz Isère

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-21T14:00:00+01:00 – 2026-11-21T18:00:00+01:00

Fin : 2026-11-22T14:00:00+01:00 – 2026-11-22T17:00:00+01:00

Animé par Esprit Poker

Rien ne va plus… faites vos jeux ! Remontez le temps et immergez-vous dans l’atmosphère raffinée et feutrée des casinos du XIXe siècle !

Autour de tables animées par d’élégants croupiers en costume d’époque, découvrez les jeux emblématiques qui ont fait la renommée des stations thermales : l’hasardeux poker, la traditionnelle roulette et le redoutable 21, ancêtre du blackjack.

Entre anecdotes historiques, démonstrations ludiques et révélations de quelques secrets, familiarisez-vous avec les règles de ces grands classiques des jeux de table, avant de vous lancer dans la partie. Grâce aux jetons qui vous seront distribués, mettez en oeuvre votre sens de l’observation, votre stratégie… et votre chance !

Entre suspense, déception et euphorie, laissez-vous contaminer sans risque (!) par la fièvre du jeu. Que vous soyez initiés ou novices, les plus habiles et les plus chanceux pourront même être récompensés…

Une expérience originale pour revivre les émotions et l’effervescence des casinos d’autrefois, partager un moment convivial et ludique en famille ou entre amis en découvrant l’un des divertissements emblématiques des villes d’eaux.

Durée : 1h

Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 20 24 88 https://musees.isere.fr/musee/musee-hector-berlioz [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 20 24 88 »}]

Remontez le temps et immergez-vous dans l’atmosphère raffinée et feutrée des casinos du XIXe siècle ! Casino Stratégie

Esprit Poker