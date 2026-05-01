Chéniers

Evénement Feel Good chez la fée frip’ouille

1 CHAUMONT Chéniers Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 15:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Chez La Fée Frip’Ouille, nous défendons des valeurs éthiques, responsables et engagées consommer autrement, avec sens et sans cruauté.

C’est pourquoi, je suis ravie de vous proposer une animation en parfaite cohérence avec ces valeurs, en collaboration avec mon amie Sarah, consultante pour la marque de parfums Chogan.

Des parfums et cosmétiques non testés sur les animaux, inspirés des grandes maisons tels que Chanel, Dior, YSL, des produits accessibles et respectueux

L’idée ? Créer un moment girly, doux et engagé mêlant

– l’univers de la friperie

– une animation olfactive sensorielle

– un instant cocooning autour d’un thé et de petites douceurs

Un évènement pensé comme un temps de partage, de bien-être et de découverte, en accord total avec l’ADN de la friperie.

Evènement sur inscription uniquement !

Infos et réservation en MP ou par téléphone au 06.21.69.13.33 .

1 CHAUMONT Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 69 13 33

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English : Evénement Feel Good chez la fée frip’ouille

L’événement Evénement Feel Good chez la fée frip’ouille Chéniers a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Pays Dunois