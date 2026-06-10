Evénement Huîtres à 1 euro à Poinçon le 13 juin Poinçon Paris Paris

Si vous recherchez où déguster des huîtres à Paris 14, cet événement est fait pour vous. Le temps d’une journée, la terrasse de Poinçon se transforme en escale iodée où les amateurs de fruits de mer pourront savourer des huîtres fraîches à seulement 1€ l’unité.

En partenariat avec l’Effet Mer, spécialiste des produits de la mer, Poinçon propose une expérience simple et généreuse : des produits de qualité, une ambiance estivale et une grande terrasse pour profiter des beaux jours.

Pourquoi venir déguster des huîtres Paris 14 à Poinçon ?

Au-delà des huîtres à prix exceptionnel, l’événement promet un véritable moment de partage.

Au programme :

Huîtres à 1 euro

Sélection de vins

Tapas à partager

Côte de bœuf

Ambiance musicale

Terrasse ensoleillée

Situé dans une ancienne gare de la Petite Ceinture, Poinçon est l’une des adresses incontournables du 14e arrondissement pour les amateurs de gastronomie et de lieux atypiques.

Informations pratiques

Samedi 13 juin

À partir de 12h

Poinçon Paris – 124 avenue du Général Leclerc, 75014 Paris

️ Réservation conseillée

Ne manquez pas cette occasion unique de déguster des huitres à prix doux dans l’un des lieux les plus emblématiques du sud de Paris.

Le samedi 13 juin, Poinçon accueille l’Effet Mer pour un événement gourmand autour des huîtres. À partir de 12h, profitez d’un déjeuner festif avec des huîtres à 1€, du bon vin, des tapas à partager et une généreuse côte de bœuf dans l’ambiance conviviale de Poinçon, au cœur du 14e arrondissement de Paris.

Le samedi 13 juin 2026

de 12h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T15:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T12:00:00+02:00_2026-06-13T18:00:00+02:00

Poinçon Paris 124, avenue du Général Leclerc 75014 Paris



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