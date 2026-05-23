Saint-Denis

Événement Journées européennes du patrimoine

Dans les villes de Plaine Commune Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

(Re)découvrez le patrimoine des villes de Plaine Commune ! Les thèmes de l’édition 2026 sont Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer . Attention, de nombreuses visites sont sur inscription.

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Dans les villes de Plaine Commune Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France

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English : Event European Heritage Days

(Re)discover the heritage of the Plaine Commune towns! Please note: many tours require registration.

L’événement Événement Journées européennes du patrimoine Saint-Denis a été mis à jour le 2026-05-23 par Agence POP Plaine commune vous Ouvre ses Portes