Événement Journées européennes du patrimoine Saint-Denis
Événement Journées européennes du patrimoine Saint-Denis samedi 19 septembre 2026.
Saint-Denis
Événement Journées européennes du patrimoine
Dans les villes de Plaine Commune Saint-Denis Seine-Saint-Denis
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
(Re)découvrez le patrimoine des villes de Plaine Commune ! Les thèmes de l’édition 2026 sont Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer . Attention, de nombreuses visites sont sur inscription.
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Dans les villes de Plaine Commune Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France
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English : Event European Heritage Days
(Re)discover the heritage of the Plaine Commune towns! Please note: many tours require registration.
L’événement Événement Journées européennes du patrimoine Saint-Denis a été mis à jour le 2026-05-23 par Agence POP Plaine commune vous Ouvre ses Portes
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