Évènement multisports le sport donne des Elles

Bar-le-Duc Meuse

Vendredi 2026-03-30

2026-04-04

2026-03-30

L’ASPTT Bar-le-Duc Meuse Grand Sud participe à la nouvelle édition du Sport Donne Des Elles by ASPTT , l’événement multisports 100% gratuit 100 % féminin.

De nombreuses activités sont proposées, dont le fitness, la musculation, la danse, le yoga, le yoga avec les enfants, ainsi que des pratiques accessibles et ludiques comme le roller loisir, l’athlétisme et le handball loisir, favorisant aussi des moments de partage en famille.Tout public

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 00 09 bar-le-duc@asptt.com

ASPTT Bar-le-Duc Meuse Grand Sud is taking part in the latest edition of Sport Donne Des Elles by ASPTT , the 100% free multi-sports event for 100% women.

Numerous activities are on offer, including fitness, bodybuilding, dance, yoga and yoga with children, as well as accessible and fun activities such as leisure rollerblading, athletics and leisure handball, as well as family get-togethers.

