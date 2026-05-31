Evénement musical groupe Terrible Truth, Rock School Barbey, Bordeaux

Evénement musical groupe Terrible Truth Dimanche 21 juin, 19h30 Rock School Barbey Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T19:30:00+02:00 – 2026-06-21T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T19:30:00+02:00 – 2026-06-21T20:00:00+02:00

La vérité. Toute la verité. Rien que la terrible vérité… bienvenue âmes sensibles.

Terrible Truth, c’est un duo artistique mixte, une énergie débordante et une alchimie vocale à la fois sensible et engagée.

Influencés par des groupes tels que Linkin Park, Twenty One Pilots ou encore Panic! At The Disco, nous avons façonné un univers hybride explorant le rock alternatif, la pop et l’électro.

Appréciés pour notre complicité et notre énergie sur scène, nous proposons des prestations live vivantes, en version acoustique ou accompagnés de guitare, piano et MAO.

Notre répertoire inclut des reprises pop rock, des classiques revisités ainsi que nos propres compositions, explorant les paradoxes de notre époque : entre désillusion, espoir, résilience et superficialité des relations.

En anglais comme en français, cela raisonnera forcement en vous !

Pour plus de Terrible Truth :

https://www.instagram.com/p/DTYV569iGW0/

https://youtu.be/o81Rt3oC3RA?si=bRJ7vXjG6ZnPmd7O

Rock School Barbey 18 cours Barbey, 33800 Bordeaux, France Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556336616 http://www.rockschool-barbey.com/ [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 42 likes, 0 comments – terrible_truth_official on January 11, 2026: « Back with a song of @bringmethehorizon Follow You #bringmethehorizon #followyou #cover #independentartist #trendingsongs ». », « type »: « rich », « title »: « Terrible Truth on Instagram: « Back with a song of @bringmethehorizon Follow You #bringmethehorizon #followyou #cover #independentartist #trendingsongs » », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.71878-15/611276802_1227628772582843_5879517175401741944_n.jpg?stp=cmp1_dst-jpg_e35_s640x640_tt6&_nc_cat=105&ccb=7-5&_nc_sid=18de74&efg=eyJlZmdfdGFnIjoiQ0xJUFMuYmVzdF9pbWFnZV91cmxnZW4uQzMifQ%3D%3D&_nc_ohc=i-mrbJc-yRQQ7kNvwFlyyiY&_nc_oc=Adrt1YJRcc9qpUWCKAgL8Hvg2zoHSnGjxk5pnbA8T1IgwlX9QAPQ71Zg8wr41xgIIzY&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&_nc_gid=H70Evb6wm1E3cDjlKsoA9g&_nc_ss=7a289&oh=00_Af0ewG5Q9HOyhY7BVR6bj9CdebM2bShwCmCnTCdH7oqaxA&oe=69EA9865 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/terrible_truth_official/reel/DTYV569iGW0/ », « script »: {« async »: true, « src »: « https://www.instagram.com/embed.js »}, « thumbnail_height »: 640, « thumbnail_width »: 361, « options »: {« _showcaption »: {« label »: « Show author’s text caption », « value »: false}}, « html »: «

n », « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/p/DTYV569iGW0/ »}, {« data »: {« author »: « Terrible Truth », « cache_age »: 86400, « description »: « #yustonxiii #rapfrancais #musicvideo #clips #cover », « type »: « video », « title »: « L’u00c2me du Phoenix (Yuston XIII) – Terrible Truth », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/o81Rt3oC3RA/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=o81Rt3oC3RA », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCo_LGecKc_PqQIoqaaa7ZLg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/o81Rt3oC3RA?si=bRJ7vXjG6ZnPmd7O »}] Complexe labellisé SMAC (Scènes et Musiques Actuelles) à la fois salle de concert et espace de formation artistique et de création musicale.

La vérité. Toute la verité. Rien que la terrible vérité… bienvenue âmes sensibles.

©timotheedelabroy