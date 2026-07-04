Everytime en avant-première Retour de Cannes 2026 Place du Temple Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Everytime en avant-première Retour de Cannes 2026

Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar Drôme

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 16:45:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Jessie est une adolescente pleine de vie. Son seul problème est qu’elle partage sa chambre avec sa petite sœur. Ella, leur mère, est débordée mais attentive. Quand l’une des trois disparaît, toute la famille est bouleversée et cherche un coupable.

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Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Jessie is a lively teenager. Her only problem is that she shares a room with her little sister. Ella, their mother, is overwhelmed but caring. When one of the three goes missing, the whole family is devastated and looks for someone to blame.

L’événement Everytime en avant-première Retour de Cannes 2026 Montélimar a été mis à jour le 2026-07-04 par Montélimar Tourisme Agglomération