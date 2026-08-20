Everytime, L’Ecran, Saint-Denis

Informations pratiques

Everytime Dimanche 20 septembre, 18h00 L’Ecran Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:04:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:04:00+02:00

L’Ecran 14 passage de l’Aqueduc, Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Ile-de-France http://www.lecranstdenis.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0907#showmovie?id=HQJOQ »}]

Retour de cannes – Jessie est une adolescente pleine de vie. Son seul problème est qu’elle partage sa chambre avec sa petite sœur. Ella, leur mère, est débordée mais attentive. Quand l’une des troi…