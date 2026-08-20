Everytime, L’Ecran, Saint-Denis
dimanche 20 septembre 2026 · L'Ecran · Saint-Denis
Informations pratiques
Everytime Dimanche 20 septembre, 18h00 L’Ecran Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:04:00+02:00
Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:04:00+02:00
L’Ecran 14 passage de l’Aqueduc, Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Ile-de-France http://www.lecranstdenis.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0907#showmovie?id=HQJOQ »}]
Retour de cannes – Jessie est une adolescente pleine de vie. Son seul problème est qu’elle partage sa chambre avec sa petite sœur. Ella, leur mère, est débordée mais attentive. Quand l’une des troi…
À voir aussi à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)
- Concert PLK Stade de France Saint-Denis 4 septembre 2026
- Concert Jaÿ‑Z Stade de France Saint-Denis 10 septembre 2026
- Festival UNIQUES, Cité du Cinéma – Saint-Denis, Saint-Denis 12 septembre 2026
- UNIQUES : le festival de l’égalité, de retour à la rentrée ! Cité du Cinéma Saint-Denis 12 septembre 2026
- Adieu Philippine, L’Ecran, Saint-Denis 14 septembre 2026