Évolution des premiers groupes d’agriculteurs-éleveurs en Corse – DRAC, SRA, Ecole et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum », Lumio

Évolution des premiers groupes d’agriculteurs-éleveurs en Corse – DRAC, SRA 12 et 13 juin Ecole et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum » Haute-Corse

10 personnes maximum pour une durée de 30 minutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T09:00:00+02:00 – 2026-06-12T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T13:30:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Au cours de cet atelier, les élèves et les visiteurs de tout âge pourront entrer en contact avec les reproductions des vestiges archéologiques insulaires qui témoignent de la préhistoire et du début de la protohistoire. Ces objets permettront d’appuyer nos explications concernant la Corse et les îles tyrrhéniennes

Ecole et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum » Centre scolaire Edmond Simeoni et « Forum », Lumio, Corse Lumio 20260 Haute-Corse Corse 04 95 60 89 03 à l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, un village de l’archéologie se tiendra à l’espace scolaire Edmond Simeoni, Lumio, les vendredi 12 et samedi 13 juin 2026. De nombreux stands et activités vous seront proposés afin de découvrir toutes les spécificités de cette science du passé ! présence de parking

European Archaeology Days

©mairie de Lumio