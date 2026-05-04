Évolutions du marché et des usages de cocaine au XXIe siècle Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris
Évolutions du marché et des usages de cocaine au XXIe siècle Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris jeudi 21 mai 2026.
Évolutions du marché et des usages de cocaine au XXIe siècle Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris Jeudi 21 mai, 14h00 Inscription (gratuite) obligatoire : sonny.perseil@lecnam.net
Évolutions du marché et des usages de cocaine au XXIe siècle par le CNAM Paris
La production de cocaïne bat actuellement des records. La pureté du produit a nettement progressé, alors que son prix est à la baisse. Le résultat est que jamais, sans doute, cette drogue n’a été aussi accessible. Autrefois prisée par les élites, son usage semble s’être démocratisé. Quelles sont les conséquences de cette augmentation de la consommation, y compris pour la santé publique ? Quel est l’impact de l’évolution de la criminalité organisée et de ses marchés ? Ce sont quelques-unes des questions qui seront abordées dans ce nouveau séminaire « Politiques des drogues », consacré à la substance qui apparaît aujourd’hui au cœur de l’attention des médias.
Au programme :
– Hélène DONNADIEU, PU-PH d’addictologie, responsable des unités d’addictologie au CHU de Montpellier
– Benjamin ROLLAND, PU-PH d’addictologie aux Hospices Civils de Lyon / CH Le Vinatier
– Christian BEN LAKHDAR et Sophie MASSIN, professeurs d’économie à l’Université de Lille
– Mathieu VERBOUD, auteur-réalisateur de films documentaires sur le narcotrafic
Séminaire animé par Bertrand LEBEAU LEIBOVICI, médecin addictologue, et Kevin THOMAS, chargé de mission, pôle Addictions, IReSP
Chaque intervention sera suivie d’un temps d’échanges, avec un public composé de politiques, responsables associatifs, professionnels du droit, de la santé et de la sécurité.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-21T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-21T17:00:00.000+02:00
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https://culture.cnam.fr/mai/evolutions-du-marche-et-des-usages-de-cocaine-au-xxie-siecle-1615842.kjsp?RH=mai07
Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) 292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75003 Paris
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