Examens du Diplôme d’Etudes Théâtrales Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS
Examens du Diplôme d’Etudes Théâtrales Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS lundi 29 juin 2026.
Présentation des travaux des Cycles Spécialisé
Diplôme d’Etudes Théâtrale d’interprétation
Les élèves du cycle spécialisé Théâtre présentent leur travaux de Diplôme de fin d’études
Du lundi 29 juin 2026 au samedi 04 juillet 2026 :
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-29T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :
Conservatoire Municipal Darius Milhaud 2 impasse Vandal 75014 PARIS
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