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Examens du Diplôme d’Etudes Théâtrales Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS

Examens du Diplôme d’Etudes Théâtrales Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS

Examens du Diplôme d’Etudes Théâtrales Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS lundi 29 juin 2026.

Lieu : Conservatoire Municipal Darius Milhaud

Adresse : 2 impasse Vandal

Ville : 75014 PARIS

Département : Paris

Début : lundi 29 juin 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif : <p><br></p>

Présentation des travaux des Cycles Spécialisé

Diplôme d’Etudes Théâtrale d’interprétation

Les élèves du cycle spécialisé Théâtre présentent leur travaux de Diplôme de fin d’études
Du lundi 29 juin 2026 au samedi 04 juillet 2026 :
gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-29T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :

Conservatoire Municipal Darius Milhaud 2 impasse Vandal  75014 PARIS
https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis


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