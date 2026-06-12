Examens du Diplôme d’Etudes Théâtrales Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS

Présentation des travaux des Cycles Spécialisé

Diplôme d’Etudes Théâtrale d’interprétation

Les élèves du cycle spécialisé Théâtre présentent leur travaux de Diplôme de fin d’études

Du lundi 29 juin 2026 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-29T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Conservatoire Municipal Darius Milhaud 2 impasse Vandal 75014 PARIS

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